Asociación de Jubilados y Pensionados de Anzoátegui reiteró su petitorio para buscar la paz laboral

La Asociación de Jubilados y Pensionados del estado Anzoátegui, presidida por el profesor Virgilio Heredia, reiteró este miércoles, a pocas horas del anuncio presidencial en el que se espera un aumento salarial, su petitorio para buscar la paz laboral del país.

En primer lugar, Heredia manifestó que el salario mínimo, que está congelado desde el 2022 en Bs 130, debe ser de acuerdo al artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

"No es un capricho, es la sobrevivencia humana que ruega por un ingreso familiar que ayude a cubrir la cesta alimentaria", expresó.

A la espera

De igual manera, Heredia comentó que los trabajadores, tanto activos como jubilados y pensionados, esperan que los anuncios de carácter económico, le den prioridad a la protección del salario por la especulación que existe.

"Hacemos nuestra, las propuestas de algunos economistas que señalan que el gobierno debe sancionar una nueva política monetaria, dejando de intervenir en las decisiones del Banco Central de Venezuela (BCV), para así impedir el aumento diario del dólar, lo cual se traduce en devaluación del bolívar y encarecimiento de los productos de primera necesidad, los alimentos principalmente", mencionó.

El representante gremial considera urgente decretar la congelación de los precios de los productos básicos y acabar con la modalidad, casi diaria, del remarcaje.

Poder de decisión

También, manifestó que hay que darle poder de decisión a la Comisión de Control de Precios y ampliarla con representación de los vecinos.

"Es justicia que merecemos en esta vida de angustias y carencias", enfatizó el representante gremial.

Barcelona / Elisa Gómez