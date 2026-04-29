Gobernadora Velásquez estima restablecimiento del suministro de agua en 20 días

La gobernadora del estado Nueva Esparta, Marisel Velásquez, anunció que se proyecta un plazo de 20 días para solventar la avería en el túnel trasvase de Turimiquire, ubicado en el estado Sucre.

La mandataria explicó que una vez concluidos los trabajos técnicos, la tubería submarina podrá transportar nuevamente el recurso hídrico hacia la isla de Margarita para normalizar el ciclo de distribución.

La autoridad estadal enfatizó que los equipos especializados se encuentran desplegados en la zona de la contingencia para acelerar las maniobras de despeje y reparación necesarias en el sistema.

Velásquez informó sobre los avances en la instalación de nuevas plantas desalinizadoras para fortalecer la autonomía hídrica de la región. Estos proyectos están destinados a los municipios Gómez, Marcano y Mariño.

En el municipio Gómez se prevé la puesta en marcha de unidades en las zonas de Bahía de Plata y Pedro González, mientras que en Mariño se trabajará en el sector Los Cocos. Por su parte, el municipio Marcano contará con una nueva planta en la localidad de Pedregales, sumándose a los esfuerzos de recuperación de infraestructura que se ejecutan en otras jurisdicciones como Díaz y Antolín del Campo.

Mientras se cumple el lapso de reparación en Turimiquire, el Ejecutivo regional mantiene activo un plan de contingencia mediante el despliegue de camiones cisterna en los diversos sectores de la isla de Margarita.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero