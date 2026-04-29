Primero Justicia Barcelona se mantiene activo con la mira puesta en unas elecciones

Ramón Marcano, presidente de Primero Justicia (PJ) en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, informó que esa organización se mantiene activa con la mira puesta en unas nuevas elecciones, que aspiran se realicen en un futuro cercano.

Según indicó, desde hace más de un mes tomaron los fines de semana para juramentar testigos electorales en diferentes localidades.

Especificó que se han reunido con personas cercanas a 10 centros de votación para concretar los respectivos equipos e ir solidificando la estructura, pensando en un hipotético proceso comicial.

“Hemos estado en la parroquia Caigua, donde ya juramentamos los testigos. Nos toca este fin de semana en la parroquia El Pilar, donde ya tenemos a la gente y nos toca es ir a formalizar. En Naricual también se está trabajando para conformar los grupos y luego juramentarlos”, detalló.

“Viernes amarillo”

Ramón Marcano destacó que en las últimas semanas vienen realizando una actividad a la que denominan “viernes amarillo”. La misma consiste en que un equipo de “justicieros” se coloca en vías públicas dejando un mensaje al ciudadano.

“Por lo menos el último viernes hablamos de la cesta básica y el costo de la vida. Todo lo que ha aumentado en estos días con un sueldo que no alcanza para nada”, comentó.

De igual manera afirmó que el próximo viernes, 1ero de mayo, estarán dándole su respaldo a los trabajadores que tienen planificado realizar una gran marcha en Barcelona.

Visita

El presidente de PJ en el municipio Simón Bolívar también adelantó que próximamente se espera la visita en Anzoátegui del dirigente nacional de la tolda amarilla, Juan Pablo Guanipa.

Añadió que su paso por la entidad forma parte de la gira que realiza por el país y aseguró que está en planes recorrer varios municipios.

Barcelona / Javier A. Guaipo