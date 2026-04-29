Voluntad Popular se reorganiza en Guanipa llamando a renovar el poder

El partido político Voluntad Popular (VP) anunció la reorganización de su estructura en el municipio Guanipa del estado Anzoátegui, luego de tomar una pausa posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024, que desencadenaron una serie de detenciones dentro del activismo opositor.

En rueda de prensa ofrecida la mañana de este miércoles, 29 de abril, Jesús Rodríguez, responsable estadal de la tolda naranja, precisó que esta vuelta a la acción principalmente se enfoca en presionar para que cuanto antes se convoquen unas megaelecciones que renueven el poder en el país, respaldando el liderazgo de María Corina Machado.

"No tenemos dudas de que ella (María Corina Machado) será la próxima presidenta de la República con el apoyo de la gran coalición de partidos democráticos, que será una fortaleza electoral", afirmó.

Exigen imparcialidad

En este sentido, enfatizó la necesidad de contar con un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial para lograr una realidad distinta que mejore las condiciones económicas, políticas y sociales.

"En Venezuela se hace indispensable convocar esas elecciones en el menor tiempo posible, pero desde luego tienen que ser unas elecciones transparentes y responsables. Requerimos y planteamos el nombramiento urgente de un nuevo ente electoral para que realmente sea el voto del venezolano el que decida el destino del país", puntualizó.

18 meses de resguardo

Rodríguez aseveró que la reaparición de Voluntad Popular en el escenario político de Venezuela se enlaza con la de otras organizaciones, que se vieron obligadas a resguardarse durante 18 meses, "con motivo de la brutal represión que vivimos luego de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024", acotó.

Destacó que posterior a la detención del expresidente Nicolas Maduro, el 3 de enero de este año, la Nación empezó a experimentar una reapertura en el acontecer político apartado del oficialismo.

Bajo esta premisa, detalló que seguirán una programación que contempla el casa a casa y despliegues operativos por las distintas comunidades, para construir redes populares, que permitan robustecer su padrón electoral.

Guanipa / Damary Díaz