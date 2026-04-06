Reportan avería de transformador en sector El Vallito de Aragua de Barcelona

Habitantes del sector El Vallito, en Aragua de Barcelona, expresaron su preocupación por la avería del transformador ubicado en la calle 6, frente a la entrada del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Luis Hernández.

Según explicaron, el equipo tiene una fuga de aceite y temen que en cualquier momento pueda registrarse un sobrecalentamiento que cause un cortocircuito o una explosión.

"Hace 10 días se quemó otro transformador en el cruce de la calle Principal de El Vallito con la calle 12 y no hay luz 220. Ahora éste empezó a botar el aceite y siguen los bajones de la luz 110. Algo está pasando y lo más conveniente es que vengan a revisar eso", dijo una vecina, quien prefirió omitir su nombre.

La comunidad instó al personal técnico de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a realizar las labores de inspección en el sector para que verifiquen la causa de la inestabilidad en el sistema eléctrico y corrijan las fallas que afectan el funcionamiento de los equipos.

"Esta situación no es nueva y hemos hecho el llamado a Corpoelec varias veces. No sabemos qué hacer con este problema, pero sabemos que es importante que revisen porque eso de la electricidad es peligroso y con tantas fallas de luz se echan a perder los aires acondicionados, las neveras y cualquier cosa que trabaje con corriente", comentó un vecino que se identificó como Ramón Pérez.

Aragua de Barcelona / Danela Luces