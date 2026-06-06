Reportan avances en trabajos de corrección de una falla de borde en la Troncal 9

La Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas reportó avances en las labores de corrección de una falla de borde, alcantarillas y estabilización del talud, que se llevan a cabo en la Troncal 9, en la vía Cumaná-Puerto La Cruz, a la altura del sector Sacamanteca

En el lugar están realizando descarga y acarreo de roca bruta para construcción de muros de gaviones, curado con agua de la losa de fundación para hidratación del concreto e instalación de la membrana geotextil permeable entre el talud y los muros de gaviones.

En la intervención además participan equipos de Construcciones Sucre y la Corporación de Vialidad de la entidad.

Actualmente, se mantiene otro frente de trabajo en la Troncal 9, en el sector Plan de la Mesa, con el propósito de optimizar el servicio de tránsito vehicular en esa importante arteria vial, que interconecta a Sucre con el estado Anzoátegui y el resto del país.

Sucre/ Corresponsalía