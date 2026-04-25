Reportan avances en la construcción de aulas en escuela de El Morro

En la población de El Morro, ubicada en el municipio Arismendi del estado Sucre, reportaron avances en la construcción de nuevas aulas en la Unidad Educativa Luis Beltrán Prieto Figueroa, aprobadas en una consulta popular.

La obra forma parte de los trabajos aprobados a la Comuna Pesquera Turística Bahía El Morro, a través del Consejo Federal de Gobierno y la alcaldía de Arismendi.

El proyecto surgió como respuesta directa a la voluntad ciudadana, tras consolidarse como la propuesta ganadora durante la Consulta Popular realizada el pasado 23 de noviembre de 2025, donde la comunidad priorizó la expansión de su planta física escolar.

Apoyo

La obra cuenta con el aporte técnico de la municipalidad, a través de su cuadrilla de infraestructura, que garantiza la optimización de los recursos asignados y acelera los tiempos de entrega, para asegurar que los estudiantes cuenten con espacios modernos en el corto plazo.

La construcción de las aulas expande la capacidad de la institución, rompe con el hacinamiento y ofrece un entorno pedagógico adecuado.

Sucre / Corresponsalía