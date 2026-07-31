Levantan restricciones para peatones en el puente de Ureña

El alcalde del municipio fronterizo Pedro María Ureña, Jhon Carrillo, informó que a partir de este viernes 31 de julio quedan levantadas las restricciones de horario para peatones en el puente internacional Francisco de Paula Santander.

Carrillo informó que la decisión se toma tras la culminación de los trabajos de recuperación del paso formal, que conecta a Ureña con El Escobal, en su primera fase, y con el aval de Venezuela y Colombia.

"La gente puede ir y venir durante todo el día de manera peatonal", recalcó al precisar que el horario de operatividad del puente es de 6:00 a.m a 9:00 p.m., hora venezolana.

Sobre el paso de vehículos, señaló que se debe esperar la visita del Ministerio del Transporte para que determine, junto a la empresa que ejecutó los trabajos, el día y la hora en el que rehabilitarán el flujo de automotores por el trayecto internacional.

El dinamismo por este puente se vio trastocado el 30 de abril con la falla estructural registrada del lado venezolano del trayecto binacional.

De manera extraoficial, se conoció que la circulación de vehículos livianos por este puente, podría reactivarse el lunes 3 de agosto.

San Cristóbal / La Nación