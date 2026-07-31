Programación en honor a la Virgen del Valle de Lechería estará centrada en la fe y solidaridad

Autoridades eclesiásticas y civiles de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui, presentaron este viernes 31 de julio la programación en honor a la Virgen del Valle, la cual estará centrada en la fe y solidaridad.

La actividad, que se realizó en la Iglesia María Auxiliadora, estuvo encabezada por el alcalde Manuel Ferreira y el padre Trino Sandoval, párroco del templo. Además contó con la presencia del padre Pedro Rivas, director encargado de medios de la diócesis de Barcelona; Rosmat Salazar, coordinador general de la Cofradía Virgen del Valle; y Jorge Ferrer, presidente del Comité de las Ferias de la Virgen del Valle.

Durante el encuentro, Rivas dio lectura a un mensaje pastoral en nombre del obispo Jorge Aníbal Quintero Chacón, en el cual la Iglesia fija postura para transformar esta festividad en una jornada de fe, oración y solidaridad, en respuesta a la contingencia nacional que se vive, tras el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

En este sentido, los presentes señalaron que la agenda se enfocará en brindar apoyo efectivo a las familias afectadas, reduciendo al mínimo los gastos. Uno de los ajustes, es que este año no se realizará la habitual misa celebrada en la carpa grande, en playa Mansa.

Según Ferreira, el acuerdo salió de las múltiples mesas de trabajo que se llevaron a cabo entre las autoridades civiles y eclesiásticas.

“Por eso hemos dispuesto reducir al mínimo los gastos para direccionar el aporte de los vecinos de Lechería como una contribución a través de Cáritas de Venezuela, que consideramos la mejor vía para hacer llegar la ayuda”, expresó.

Detalles

Se conoció que la programación comenzará este sábado 1ero de agosto, con la tradicional bajada de la imagen de la Virgen en la iglesia María Auxiliadora, a las 6:00 pm.

Desde el domingo 2 comenzará la peregrinación hacia las parroquias del municipio, iniciando por Nuestra Señora de Coromoto; luego del 4 al 14 de agosto, visitará la Santo Domingo de Guzmán para culminar su recorrido del 16 al 20 de agosto, en Nuestra Sra. de Chiquinquirá.

Posteriormente, la imagen regresará a la parroquia María Auxiliadora para la preparación espiritual con jornadas de oración del 21 al 29 de agosto, seguidas de la tradicional novena del 30 de agosto al 7 de septiembre, culminando con una especial vigilia este último día.

La celebración central se concentrará en la misa solemne de las 6:00 am del 8 de septiembre, en este mismo templo, con una posterior procesión y el paseo por el mar. Ese día, también habrá eucaristía a las 9:00 am y 6:00 pm.

Posteriormente, la Octava será el martes 15 de septiembre y la solemne subida de la imagen el domingo 20.

Lechería / Elisa Gómez