Repararon falla de tubería en la avenida Panamericana

Cuadrillas de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) y la Gobernación de Sucre repararon tubería de 10" en la avenida Panamericana, a la altura de Auto Frío Oriental, cuya rotura causó afectación en la zona, desde la noche del domingo.

De acuerdo a la información, la labor técnica permitirá restituir el servicio de agua potable a 280 familias de la comunidad.

La avería obligó a restringir el tránsito vehicular por la avenida Panamericana, debido a la magnitud de la rotura y los grandes chorros de agua generados por la presión, lo que inundó las calles adyacentes y socavó el terreno.

Otros entes participantes

En las labores también intervinieron equipos del Servicio Autónomo de Infraestructura (Saminfra), quienes brindaron acompañamiento logístico y preventivo, que permitió la restitución del servicio hacia Bebedero, Cascajal y la avenida Panamericana.

El director de Hidroven, Franklin Cuevas, detalló que en los trabajos intervinieron 20 especialistas del ente, el respaldo de Saminfra y el uso de maquinaria pesada, camiones volteo y una unidad vacuum, para agilizar la reparación y devolver el servicio a la comunidad lo antes posible.

Sucre/ Corresponsalía