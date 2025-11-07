viernes
, 07 de noviembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Reparan colector de aguas servidas en la primera calle del sector El Lirio de Carúpano

noviembre 7, 2025
La reparación beneficiará a unas cien familias del sector/ Foto: Corresponsalía

La Alcaldía de Bermúdez, en el estado Sucre, inició la reparación de un colector de aguas servidas en la calle 1 del sector El Lirio, al sur de Carúpano.

La acción se ejecutó a través de la Dirección Integral de Recursos Hídricos, la Hidrológica del Acribe (Hidrocaribe) y el apoyo de la organización comunal de la zona.

Comenzaron la instalación de 21 metros de tubería de ocho pulgadas y la construcción de cinco empotramientos, lo que beneficiará a un centenar de familias que viven en el sector y cuya calidad de vida se veía afectada por el daño en el sistema de aguas servidas.

Se trata de una obra que forma parte del llamado plan de gobierno “Ciudad Carúpano Vanguardia”, presentado como parte de la gestión de gobierno en el municipio.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram