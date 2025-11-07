Reparan colector de aguas servidas en la primera calle del sector El Lirio de Carúpano

La Alcaldía de Bermúdez, en el estado Sucre, inició la reparación de un colector de aguas servidas en la calle 1 del sector El Lirio, al sur de Carúpano.

La acción se ejecutó a través de la Dirección Integral de Recursos Hídricos, la Hidrológica del Acribe (Hidrocaribe) y el apoyo de la organización comunal de la zona.

Comenzaron la instalación de 21 metros de tubería de ocho pulgadas y la construcción de cinco empotramientos, lo que beneficiará a un centenar de familias que viven en el sector y cuya calidad de vida se veía afectada por el daño en el sistema de aguas servidas.

Se trata de una obra que forma parte del llamado plan de gobierno “Ciudad Carúpano Vanguardia”, presentado como parte de la gestión de gobierno en el municipio.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano