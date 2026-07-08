Reparan colector de aguas servidas en el sector 9 de Abril de San Martín en Bermúdez

La alcaldía del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, anunció la reparación del colector de aguas servidas del sector 9 de Abril de San Martín, detrás del estadio Jorge Coll Nuñez), que permanecía dañado desde hace poco más de un año.

La acción incluye la instalación de 50 metros de tubería de 8 pulgadas y la construcción de 16 empotramientos.

Trabajo

El trabajo se ejecuta junto con la Hidrológica de Venezuela (Hidroven), la dirección de Recursos Hídricos y la comuna Karupana Tierra de Gracia. Se trata del colector número 95 que se repara en la presente gestión municipal.

La avería del ducto fue denunciada por los vecinos el pasado mes de abril, por segunda vez en un año (https://eltiempove.com/voz-comunitaria-vecinos-de-la-calle-9-de-abril-de-san-martin-llevan-un-ano-a-la-espera-de-que-reparen-un-colector/), a través de la sección de eltiempove.com, Voz Comunitaria.

Sucre / Corresponsalía