Demuelen la torre C de la Opppe 36 en Playa Grande a pesar de la protesta de familiares de víctimas

La torre C del complejo residencial Luisa Cáceres de Arismendi, correspondiente a la Opppe 36 de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en Playa Grande, La Guaira, fue demolida de forma controlada aproximadamente a las 4:00 p.m. de este jueves 30 de julio.

Según declararon residentes de La Guaira a El Pitazo, cerca de las 4:08 p.m. un fuerte estruendo se escuchó en la parroquia Catia La Mar, especialmente en las inmediaciones de las avenidas El Ejército y La Atlántida.

El complejo, ubicado en la avenida central de la urbanización Playa Grande, estaba conformado por cuatro torres. Tras el doble terremoto del 24 de junio, la torre C colapsó, mientras que la estructura intervenida quedó inclinada. Las torres A y B también resultaron afectadas y perdieron sus primeros niveles, aunque permanecieron en pie.

Familiares pidieron detener demolición

Familiares de víctimas del doble terremoto protestaron previamente para intentar impedir el procedimiento. Aseguraron que los cuerpos de sus parientes aún permanecían bajo los escombros de la edificación.

Según residentes consultados, el miércoles 29 de julio se logró recuperar el cuerpo de un hombre y un niño, quienes serían padre e hijo. Los familiares de las víctimas señalaron que todavía quedarían al menos 18 cuerpos por recuperar, aunque no existe una cifra oficial.

Desde horas de la mañana, funcionarios de la Guardia Nacional acordonaron la zona y restringieron el acceso hacia Playa Grande mientras se preparaba la demolición.

El procedimiento había sido previsto para el miércoles, pero fue detenido luego del reclamo de familiares y residentes, quienes exigieron continuar las labores de búsqueda antes de intervenir la estructura.

Promesas de recuperación

La demolición de la torre C de la Opppe 36 ocurrie un día después de que el ministro de Transporte y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras y Viviendas, Francisco Garcés, asegurara que ninguna estructura sería demolida mientras hubiera cuerpos de personas por recuperar o familiares esperando por sus deudos.

Garcés explicó el 29 de julio que la prioridad de la administración de Delcy Rodríguez era completar las labores de rescate y recuperación de restos antes de avanzar con las demoliciones controladas de edificaciones afectadas por los terremotos.

El funcionario señaló que en La Guaira, el estado más afectado por el doblete sísmico, se estiman 1,25 millones de toneladas de escombros y que la Comisión Presidencial ha inspeccionado más de 6.900 edificaciones. También aclaró que una etiqueta roja no implica una demolición automática, sino una evaluación individual de cada estructura.

La Guaira / El Pitazo