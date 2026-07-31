Carlos Milano sigue invicto y líder en la Liga de básquetbol de Chile

Con una nueva paliza, esta vez 136-77 sobre Español de Talca, Universidad de Concepción, del pivot venezolano Carlos Milano, conserva el invicto y la cima de la Conferencia Central de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile (LNB Chile).

El Campanil, que perdió la final del recientemente concluido torneo apertura del circuito austral, ostenta récord de 4-0 en lo que va de la justa de clausura. Ante los hispanos, Milano se hizo sentir con producción de 12 puntos, tres rebotes, una asistencia y un robo de pelota.

En calidad de visitante, Leones de Quilpué, actual monarca de la Liga, sometió 100-63 a Español de Talca, dando muestras de que sus intenciones de prorrogar su dominio son muy serias.

Labor de Mijares

Por los felinos, el base barloventeño Sergio Mijares se distinguió con seis unidades y seis capturas, para que los suyos quedaran con registro de 3-0.

En otro duelo, Colo Colo, del alero guayanés Luis "Lobo" Mérida, mejoró su récord a 2-3 con triunfo de 96-84 sobre Puente Alto.

Por El Cacique, Mérida destacó con seis cartones, dos tableros, dos entregas y dos recuperaciones.

En Santiago, Universidad Católica vio caer igualar su marca a 2-2 tras ser superado 77-68 por Puente Alto. Por los universitarios, el base larense Deiker Salcedo figuró con cuatro contables, tres cristales, tres pases decisivos y recuperó una posesión.

Fontena sin suerte

En tanto, Puerto Montt, del ala-pivot carupanero Juan Fontena, sigue sin conocer la victoria en lo que va del torneo clausura, al caer 86-71 frente ABA Ancud y 69-64 frente a Deportes Castro.

En el primer choque, el sucrense resaltó con 11 puntos, cuatro rebotes y una asistencia; mientras que en el segundo cotejo su performance fue de un tablero y dos tapones.

Santiago / León Aguilar