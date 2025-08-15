Reparación de colector de Chorochoro beneficiará a unos 3 mil habitantes de Macarapana

La Alcaldía de Bermúdez, en el estado Sucre, inició este viernes la sustitución de un colector en la avenida Principal de Macarapana, específicamente en el sector Chorochoro, como parte del plan para recuperar espacios en la ciudad.

Miguel Higuerey, director de Infraestructura municipal, explicó que se trata de una tubería cercana a la urbanización Macarapana, y que recoge las aguas servidas de toda la zona central de la parroquia y cuyo colapso causaba molestias a la comunidad y focos de contaminación.

Especificó, además, que el trabajo beneficiará a unos 3 mil habitantes de la zona, en sectores como El Taparo, La Chivera, Villa Royet, entre otros.

La obra consiste en la sustitución de 100 metros de tubería de 8 pulgadas, con 19 empotramientos, en colaboración con la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), Recursos Hídricos e Infraestructura de la alcaldía.

Agregó que las aguas servidas irán a la estación de impulsión de El Maco, cuya rehabilitación se culminó recientemente, con recursos del Consejo Federal de Gobierno (CFG), a través de una de las consultas populares. La obra la ejecutó la Comuna Valle de Macarapana.

Higuerey precisó que este último trabajo permitió solucionar los botes de aguas putrefactas que se generaban en plena vía de acceso a la parroquia.

Sucre / Corresponsalía Carúpano