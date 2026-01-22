Renovación en el Alto Mando Regional: La FANB oficializa cambios estratégicos en las REDI y ZODI

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) anunció una reestructuración en su línea de mando territorial. A través de un seriado de mensajes, acompañados con imágenes, de su canal de Telegram, el General en Jefe Domingo Hernández Lárez, titular del organismo, informó la designación de nuevos comandantes para diversas Regiones de Defensa Integral (REDI) y Zonas de Defensa Integral (ZODI).
Durante el anuncio, Hernández Lárez reconoció la trayectoria de los oficiales designados, extendiendo sus felicitaciones por la "constancia, trabajo y dedicación" demostrada en el cumplimiento de sus deberes dentro de las filas castrenses.
En el nivel estratégico superior, se oficializaron dos nombramientos de alto perfil para el occidente y oriente del país:
El reacomodo de la estructura militar también abarca el nivel operativo en diversos estados. Las designaciones de los nuevos Generales de División (G/D) quedaron distribuidas de la siguiente manera:
Hernández Lárez mencionó que para el resguardo de la soberanía en los espacios acuáticos fueron designados nuevos Vicealmirantes (V/A), para las zonas insulares:
“Con estos nombramientos, el alto mando militar busca fortalecer la operatividad y el despliegue territorial de la Fuerza Armada en puntos neurálgicos de la geografía nacional”, señaló en las publicaciones el General del Ceofanb.
Caracas / Redacción web