Renovación en el Alto Mando Regional: La FANB oficializa cambios estratégicos en las REDI y ZODI

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) anunció una reestructuración en su línea de mando territorial. A través de un seriado de mensajes, acompañados con imágenes, de su canal de Telegram, el General en Jefe Domingo Hernández Lárez, titular del organismo, informó la designación de nuevos comandantes para diversas Regiones de Defensa Integral (REDI) y Zonas de Defensa Integral (ZODI).

Durante el anuncio, Hernández Lárez reconoció la trayectoria de los oficiales designados, extendiendo sus felicitaciones por la "constancia, trabajo y dedicación" demostrada en el cumplimiento de sus deberes dentro de las filas castrenses.

Cambios en las Regiones de Defensa Integral (REDI)

En el nivel estratégico superior, se oficializaron dos nombramientos de alto perfil para el occidente y oriente del país:

REDI Los Andes: Asume el mando el Mayor General (M/G) Pablo Ernesto Lizano Colmenter.

Asume el mando el Mayor General (M/G) Pablo Ernesto Lizano Colmenter. REDI Oriental: La dirección queda a cargo del Mayor General (M/G) Erasmo Eduardo Ramos Iriza.

Nuevas jefaturas en las Zonas de Defensa Integral (ZODI)

El reacomodo de la estructura militar también abarca el nivel operativo en diversos estados. Las designaciones de los nuevos Generales de División (G/D) quedaron distribuidas de la siguiente manera:

ZODI Miranda: G/D Rufo Daniel Parra Hernández.

G/D Rufo Daniel Parra Hernández. ZODI Táchira: G/D Carlos Augusto Bastidas.

G/D Carlos Augusto Bastidas. ZODI Aragua: G/D Francisco Sánchez Carballo.

G/D Francisco Sánchez Carballo. ZODI Falcón: G/D José Herrera Duarte.

G/D José Herrera Duarte. ZODI Yaracuy: G/D José Freitas Gómez.

G/D José Freitas Gómez. ZODI Barinas: G/D Gustavo Belizario Sánchez.

G/D Gustavo Belizario Sánchez. ZODI Monagas: G/D José Caldera Vivas.

G/D José Caldera Vivas. ZODI Delta Amacuro: G/D Miguel Chacín Socorro.

Liderazgo en el ámbito marítimo

Hernández Lárez mencionó que para el resguardo de la soberanía en los espacios acuáticos fueron designados nuevos Vicealmirantes (V/A), para las zonas insulares:

ZODI Marítima e Insular Occidental: V/A Uldren Gedde Díaz.

V/A Uldren Gedde Díaz. ZODI Marítima e Insular Oriental: V/A Juan Solórzano Araujo.

“Con estos nombramientos, el alto mando militar busca fortalecer la operatividad y el despliegue territorial de la Fuerza Armada en puntos neurálgicos de la geografía nacional”, señaló en las publicaciones el General del Ceofanb.

Caracas / Redacción web