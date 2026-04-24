Renacer Republicano se presenta como nuevo movimiento en apoyo a MCM

El movimiento Renacer Republicano hizo su presentación oficial, este jueves, 23 de abril, en El Tigre, estado Anzoátegui, como una nueva propuesta para el escenario político de la región y el país, en apoyo al proyecto de la líder opositora María Corina Machado.

Durante una rueda de prensa, Willian Hernández, coordinador regional de la organización política naciente, detalló que buscan coadyuvar con ideas claras y esfuerzos, en el desarrollo de la democratización de Venezuela.

"Sumaremos esfuerzos por la estabilización económica y social de la nación y haremos todas las presiones para el cese de la represión y la persecución por parte del gobierno; la reinstitucionalización del Estado, restablecimiento de las garantías para la libertad de expresión, basta de censura. Queremos la normalización del sistema de los partidos políticos democráticos y estaremos respaldando el Plan Venezuela de Gracia, que propuso la líder María Corina Machado", expresó Hernández.

Equipo regional

En el acto formal también estuvieron presentes representantes de los factores políticos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática, gremios, sindicatos y trabajadores del municipio Simón.

Hernández, además, dio a conocer que la estructura regional estará conformada por un conjunto de coordinadores y 23 miembros, con presencia en 14 municipios del estado: Bolívar, Sotillo, Guanta, Peñalver, Capistrano, Píritu, Cajigal, Anaco, Simón Rodríguez, Guanipa, Francisco de Miranda, José Gregorio Monagas, Independencia y Urbaneja. Posteriormente, planean sumar más equipos en las jurisdicciones restantes.

Igualmente, el vocero exigió que se establezcan reglas claras en materia electoral, para lograr una verdadera participación plural en las decisiones del país.

El Tigre / Damary Díaz