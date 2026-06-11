Mijares y Leones avanzaron a la final de Chile, tras eliminar a la UDEC de Milano

Una canasta del internacional chileno Felipe Inyaco, cuando restaban 13 segundos para el final, le dieron el triunfo 79-78 y la clasificación a la final a Leones de Quilpué, en el quinto y último partido de la serie frente a Universidad de Concepción (UDEC), en la Liga Nacional de Básquetbol de Chile (LNB Chile).

El alero del Campanil Diego Low convirtió uno de dos tiros, cuando faltaban 20 segundos, para darle ventaja de 78-77 al local, en el coliseo de La Casa del Deporte de Concepción, pero tras armar un ataque rápido, Inyaco coronó su estelar noche con la cesta de la clasificación.

Los felinos se adjudicaron el banderín de la Conferencia Centro y disputarán la final del torneo apertura con Español de Osorno, monarca de la Conferencia Sur.

"Esta serie engrandece el básquet chileno. Ha sido espectacular. Los jugadores, los cuerpos técnicos y los árbitros han hecho un trabajo sensacional y es un honor, independiente del ganador", dijo el entrenador español de los melenudos, Guillermo Frutos.

Producción nacional

Inyaco, quien se incorporó al equipo de la Región de Valparaíso justo para disputar esta serie contra los penquistas, figuró con 22 puntos, 10 rebotes, cinco asistencias y una pelota recuperada.

Su compañero, el barloventeño Sergio Mijares, vivió la clasificación desde el banquillo de los suplentes.

Por UDEC, el pivot también mirandino Carlos Milano figuró con un par de tantos y tres capturas.

Santiago / León Aguilar