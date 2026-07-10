Rehabilitan pozo para devolver agua a más de cinco comunidades en El Tigre

Tras superar un mes inoperativo, este jueves, 9 de julio, fue rehabilitado el pozo de agua que se ubica en la sede de Servicios Públicos de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, para devolver el suministro hídrico a más de cinco sectores que permanecían afectados.

El alcalde de la jurisdicción, Alberto Gago, informó que en articulación con la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) instalaron una nueva bomba y un motor con capacidad de 100 HP, a fin de abastecer a más de 11 mil habitantes de las comunidades de Santa Ana I y II, Inces, Parque Ferial, parte de San Francisco de Asís, parte de Pueblo Nuevo Norte y parte de 12 de Marzo.

Tal y como se explicó en un reportaje de El Tiempo en la Calle, el pasado sábado 6 de junio, un bajón de luz provocó una avería eléctrica en el equipo. En su momento, el director de Servicios Públicos del municipio, Miguel Laya, manifestó que intentaron solventar en el menor tiempo posible, pero la solución dependía principalmente de la central de Hidroven en Caracas. "Hay cosas que se escapan de nuestras manos", expresó.

Pagaron por agua

Algunos ciudadanos paliaron la carencia con un gran esfuerzo monetario. Mileidys Medoris, residente de Santa Ana I, contó a El Tiempo que todos los días debía pagar alrededor de 5 mil bolívares (aproximadamente 9 dólares para entonces) para el abastecimiento por cisterna.

Esta cantidad le alcanzaba para llenar un tanque con capacidad de cinco tambores, más otros recipientes adicionales en su casa, donde además habitan tres familias.

Mencionó que el gasto no solo era obligatorio para cubrir las necesidades del hogar, sino también para mantener la higiene de un negocio de empanadas que funciona en el mismo espacio.

Los vecinos mostraron su agradecimiento a los entes de gobierno por la reactivación del acuífero y les exhortaron a brindar mantenimiento preventivo en el sistema. Recalcaron que los cortes de energía continúan registrándose con frecuencia y les preocupa que otra falla les vuelva a quitar el agua por un largo período.

El Tigre / Damary Díaz