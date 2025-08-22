Regresan a Venezuela 184 migrantes en un vuelo procedente de EE.UU.

Un grupo de 184 venezolanos, entre ellos 22 niños, regresó este viernes a su país en un vuelo procedente de la ciudad de Harlingen, ubicada en Texas (EE.UU.), informó la Administración de Nicolás Maduro.

A través de la cuenta de Telegram, el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria indicó que a bordo de la aeronave viajaban 144 hombres, 18 mujeres, 12 niñas y 10 niños.

"Nos emociona que cada vuelo son cientos de oportunidades de rehacer la vida en nuestro lugar de origen con el cobijo de la familia", señaló el mensaje.

La publicación detalló que los retornados fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, "con trato digno", además de "todos los protocolos y controles necesarios para un feliz ingreso" al país.

Desde principios de año, han retornado a Venezuela más de 10.000 migrantes, según cifras del Gobierno.

El chavismo argumenta que estos viajes son gestionados por el programa oficial Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el regreso voluntario de connacionales en la diáspora.

En enero, Caracas y Washington, sin lazos diplomáticos desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación, tras el cual ha aumentado la frecuencia de los vuelos.

Este jueves, Venezuela recibió por primera vez a un grupo de 59 migrantes repatriados desde Bolivia, entre ellos algunos que residían en Ecuador, Chile y Perú.

También este jueves llegaron al país caribeño 313 venezolanos en un vuelo que partió de México.

Caracas / EFE