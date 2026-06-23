Registraduría de Colombia asegura que el 99,997 % del preconteo coincidió con el escrutinio

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia informó este martes que el 99,997 % del preconteo de votos, que dieron como ganador de la presidencia de Colombia al candidato Abelardo De la Espriella, coincidió con el escrutinio de primer nivel realizado por los jueces de la República, lo que, según la entidad, ratifica la confiabilidad y transparencia del sistema electoral del país.

A través del boletín de prensa N.º 125, la autoridad electoral indicó que concluyó el escrutinio en 2.992 comisiones escrutadoras distribuidas en todo el territorio nacional, un proceso encabezado por cerca de 9.000 jueces y notarios.

"La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano", señaló la institución en el comunicado.

La entidad destacó que el trabajo desarrollado por jueces y notarios permitió culminar el proceso durante las últimas horas y aseguró que los resultados evidencian que las modificaciones entre el preconteo y el escrutinio fueron mínimas, calificando el proceso de consolidación y divulgación de resultados como "exitoso e inédito" en la historia de Colombia.

Finalmente, la Registraduría agradeció la participación de más de un millón de colombianos que colaboraron en el desarrollo de la jornada electoral y destacó el apoyo de la Fuerza Pública, los organismos de control y las misiones de observación para garantizar la integridad y transparencia del proceso.

Bogotá / Redacción web