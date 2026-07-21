Falcón creará su primera brigada canina de rescate tras los daños por el doble sismo

A raíz de la experiencia vivida con el doble sismo del pasado 24 de junio, cuando las tareas de rescate exigieron el apoyo de comisiones de otros estados como los bomberos de Iribarren y la unidad canina de Lara, la Dirección de Protección Civil de Falcón anunció la creación de su primera Brigada Canina de Búsqueda y Rescate.

Durante un programa radial institucional, el director de la entidad explicó que el objetivo principal es lograr una capacidad de reacción autónoma e inmediata ante desastres.

Este nuevo grupo comenzará a operar en las próximas semanas con cuatro ejemplares de razas labrador, golden retriever, pastor belga malinois y border collie, a los cuales se sumará Tsunami, un perro con amplia trayectoria en operaciones de localización en La Guaira.

Paralelamente, la institución destacó que posee 75 especialistas en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC) formados bajo estándares internacionales USAR, los cuales integraron la primera avanzada de apoyo en La Guaira, y reafirmó su compromiso de mantener la formación continua de los 550 funcionarios que conforman el organismo.

Expansión del Cuerpo de Bomberos

Como parte del plan para optimizar los organismos de seguridad ciudadana, el Cuerpo de Bomberos de Falcón reportó un notable incremento en su personal operativo. Las autoridades señalaron que, frente a los 157 efectivos con los que contaba la región para esta misma fecha el año pasado, hoy en día la cifra asciende a 400 funcionarios distribuidos en las estaciones locales.

Asimismo, se prevé la incorporación de 80 nuevos oficiales egresados de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) para el cierre de este año, con la meta institucional de superar los 700 bomberos en el próximo período para ampliar la cobertura municipal y mejorar los tiempos de respuesta.

Promoción de la cultura sísmica en las comunidades

Para garantizar que la ciudadanía esté preparada desde el primer minuto ante cualquier eventualidad, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y Protección Civil Falcón certificaron recientemente a 300 nuevos multiplicadores en cultura sísmica y sismogénica. Esta iniciativa busca masificar la prevención mediante la instalación de Aulas Sísmicas en escuelas, comunidades e instituciones de todo el estado.

Lara / El Impulso