Se registraron inundaciones en el municipio Veroes del estado Yaracuy

A casi un mes del doble terremoto del 24 de junio de 2026, y que tuvo como uno de sus epicentros al municipio Veroes de Yaracuy, se registraron inundaciones en esa jurisdicción, específicamente en la localidad de El Guayabo.

De acuerdo con medios nacionales, hay cientos de familias afectadas por la situación, que se originó por la acumulación de desechos sólidos en los cauces, algo que según las autoridades colapsó el sistema de drenaje.

En declaraciones a El Carabobeño, los habitantes de El Guayabo rechazaron categóricamente esta versión y atribuyeron la crisis por el desastre natural al abandono institucional. "Este incidente ocurre de forma recurrente cada año. No pueden culpar a la gente cuando llevan dos décadas sin dragar ni limpiar los canales", dijeron.

Los afectados de El Guayabo hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que se establezca un plan de limpieza y dragado periódico de quebradas y canales.

Insisten en un cambio de enfoque por parte de la gestión pública: exigen que las labores de mantenimiento se ejecuten de manera preventiva antes de que se instale la temporada de precipitaciones, evitando así tener que reaccionar únicamente cuando el agua ya ha entrado en los hogares.

Caracas / Redacción Web