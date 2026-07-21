Docentes de Nueva Esparta solicitan la aplicación de beneficios económicos

Representantes de los sindicatos de educadores en la entidad insular acudieron a la Procuraduría General del estado Nueva Esparta para entregar una solicitud formal referente a la ejecución de normativas económicas que favorecen al sector.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatev) en la región, Fermín Rivero, encabezó la comisión que consignó el requerimiento legal en la oficina ubicada en La Asunción, municipio Arismendi.

La documentación presentada incluye los decretos número 1.259 y 1.144, aprobados durante la gestión del exgobernador Alfredo Díaz y publicados en las gacetas oficiales extraordinarias E 5.042 y E 4.921.

Disposiciones

Estas disposiciones legales contemplan asignaciones salariales importantes para el Magisterio, como un bono vacacional calculado sobre 120 días y la bonificación de fin de año equivalente a 180 días.

El Magisterio insular solicitó formalmente al procurador estadal, Alfredo Millán, la emisión de un dictamen vinculante que inste a la gobernación a cumplir con estas disposiciones.

La dirigencia sindical señala que la aplicación efectiva de los textos legales permitirá aliviar las dificultades financieras que enfrentan los maestros activos y jubilados en la entidad.

Cálculo

De igual manera, la solicitud contempla el cálculo y la cancelación de los pasivos acumulados que se generaron debido al incumplimiento de estos decretos en años anteriores.

Los voceros gremiales explicaron que la medida busca saldar la deuda histórica que mantiene la administración pública con el personal docente del estado.

Fermín Rivero enfatizó que las organizaciones sindicales realizaron los reclamos correspondientes en múltiples oportunidades ante las autoridades previas, quienes omitieron el deber administrativo de ejecutar los pagos estipulados en la normativa legal vigente.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero