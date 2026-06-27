Red de Mujeres Constructoras de Paz atiende en Anzoátegui a familia sobreviviente de la tragedia en La Guaira

Una familia integrada por cuatro adultos y dos niños, sobreviviente del doble terremoto que sacudió a La Guaira, recibió asistencia humanitaria en el centro de acopio habilitado por la Red de Mujeres Constructoras de Paz, ubicado en la avenida Francisco de Miranda de El Tigre, estado Anzoátegui.

El grupo familiar llegó a la entidad oriental en búsqueda de refugio, protección y seguridad tras perderlo todo en la catástrofe.

​Rumelis Rondón, coordinadora del centro de acopio local, explicó que la llegada de la familia los tomó por sorpresa, debido a que el centro se encuentra en fase de recolección y disponía de pocos insumos inmediatos.

Sin embargo, gracias a la rápida acción del equipo de voluntarias, se logró clasificar y entregar de manera oportuna ropa, alimentos y productos de primera necesidad al finalizar la tarde.

"Llegaron directamente desde La Guaira. Nos relataron el horror de la tragedia de la que lograron salir con vida y cómo decidieron trasladarse hasta Anzoátegui buscando un lugar seguro donde resguardarse", manifestó Rondón.

Despliegue regional y atención integral

​Este no es un caso aislado en la región. La noche del pasado viernes 26 de junio, un primer grupo de sobrevivientes fue recibido en el sector Aldea de Pescadores de Puerto La Cruz, donde las autoridades y la red de apoyo les brindaron atención médica inmediata y dotación de insumos básicos.

​La Red de Mujeres Constructoras de Paz mantiene un despliegue activo desde el pasado 24 de junio en cinco estados clave del país: Anzoátegui, Lara, Falcón, Yaracuy y Aragua.

El objetivo de este voluntariado es centralizar y recaudar la mayor cantidad de ayuda humanitaria posible para mitigar el impacto de este doble sismo, que ya registra una cifra lamentable de más de 1.420 víctimas fatales a nivel nacional.

​Los distintos centros de acopio continúan abiertos al público, por lo que se hace un llamado extensivo a la ciudadanía y a las empresas privadas a colaborar con alimentos no perecederos, agua potable, medicinas y ropa en buen estado.

El Tigre / Giovanna Pellicani