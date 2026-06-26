Red 600K hace historia en Cannes Lions al ganar el Titanium y el Grand Prix for Good

La iniciativa Red 600K, desarrollada por el Comando Con Venezuela junto con la agencia Rainbow Lobster, hizo historia este viernes al obtener dos de los reconocimientos más importantes del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions 2026: el Titanium Lion y el Grand Prix for Good, considerados entre los máximos galardones del certamen.

El Titanium Lion distingue las ideas que transforman la industria creativa y rompen con los esquemas tradicionales de la comunicación, mientras que el Grand Prix for Good reconoce la campaña con mayor impacto social a nivel mundial. La Red 600K fue premiada por su innovador sistema de organización ciudadana que permitió recopilar, verificar y resguardar información electoral durante las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, en un contexto de restricciones políticas y tecnológicas.

Con estos galardones, la campaña suma uno de los mayores reconocimientos internacionales obtenidos por un proyecto vinculado a Venezuela en la historia de Cannes Lions. Además del Titanium y el Grand Prix for Good, la Red 600K ya había recibido dos Leones de Oro en las categorías Creative Data y PR, consolidándose como una de las campañas más premiadas de la edición 2026 del festival.

Caracas / Redacción web