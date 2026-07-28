Anzoatiguenses reportan aumento de apagones en la zona norte

Habitantes del estado Anzoátegui afirman que en los últimos 15 días aumentaron los cortes del servicio eléctrico en los diferentes sectores de la zona norte.

Según los reportes de vecinos consultados, ahora no sólo se producen apagones con mayor frecuencia, sino con una duración que va desde cuatro hasta siete horas, dependiendo de la comunidad.

"A nosotros ahora se nos va la luz casi todos los días, cuando lo normal eran dos o tres veces a la semana, y los apagones duran desde cuatro hasta siete horas. Esta es una situación desesperante", comentó el obrero Marcos Rodríguez, quien reside en San Diego, zona rural del municipio Sotillo.

En el sector Bello Monte, habitantes aseguran que desde que el gobierno nacional anunció el racionamiento eléctrico por las altas temperaturas en el país, les estaban aplicando las interrupciones los días martes y jueves por un lapso de tres horas, no obstante, esto cambió desde hace dos semanas aproximadamente.

"Se nos está yendo tres y hasta cuatro veces por semana y ayer el corte fue de cinco horas. Lo peor es que cuando llegó la luz, a los cinco minutos se volvió a ir y regresó ahí mismo. Esos cortes repentinos son los que queman los equipos", advirtió el ama de casa Viviana Hernández.

Pero eso no se compara con los reportes de vecinos de la Aldea de Pescadores y Residencias Paseo Colón, ubicados en el sector El Paraíso de Puerto La Cruz.

Según relataron algunos habitantes, anteriormente las interrupciones del servicio eléctrico se registraban de manera interdiaria, pero ahora sufren las fallas "todos los días".

"Ayer (lunes) se fue la luz nueve horas y hemos tenido días que se va dos y hasta tres veces en un mismo día, esta situación es insoportable, estamos cansados", expresó el cocinero Hermes González, quien habita en la Aldea de Pescadores.

En algunos sectores reportan interrupciones del servicio a diario / Foto: Arturo Ramírez

Cortes en Bolívar y Guanta

En la urbanización Boyacá II, situada en el municipio Simón Bolívar, vecinos también reportaron un aumento de los apagones en las últimas semanas.

Una de las residentes, la joven Yohanni Figueroa, aseguró que antes los cortes eléctricos eran de dos a tres horas, mientras que ahora superan las cuatro horas.

En El Esfuerzo I, comunidad cercana a Boyacá, el ama de casa Mónica Pérez dijo que a diario padecen interrupciones del servicio.

"Hemos estado hasta siete horas sin luz y en oportunidades se va dos veces al día. Yo, que soy costurera, me ha costado trabajar en estos días porque dependo de la luz para encender la máquina de coser. Espero que solucionen esto pronto", expresó.

En Guanta, según reportes de habitantes entrevistados, los cortes del servicio se están produciendo hasta cuatro veces a la semana y tardan entre tres y cinco horas.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez