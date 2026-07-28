Dirigentes de Vente Venezuela lideraron un acto conmemorativo del 28 de julio en Bruzual

Siguiendo el llamado nacional de asambleas y movilizaciones bajo el eslogan ¡Con Nuestras Propias Manos!, dirigentes de Vente Venezuela (VV) en el municipio Manuel Ezequiel Bruzual, en el oeste del estado Anzoátegui, lideraron este martes un acto para conmemorar las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio del 2024.

Según el coordinador general de VV en esa jurisdicción, Freddy Guachacuto, recordaron de manera específica los dos años "del histórico triunfo de Edmundo Gonzalez y María Corina Machado".

La actividad, que se llevó a cabo en horas de la mañana en la sede de la tolda, ubicada en el callejón Bolívar de Clarines, contó además con la participación de representantes de partidos aliados que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), entre ellos, Causa R, Acción Democrática en resistencia y Copei.

Se conoció, de igual manera, que la sociedad civil se sumó para hacer juntos, un llamado a la unión y el acompañamiento a la líder nacional de la tolda, María Corina Machado. También solicitaron la liberación de los presos políticos y que se celebren unas elecciones pronto, con una nueva estructura del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Bruzual / Elisa Gómez