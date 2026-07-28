Psuv Anzoátegui afianzará formaciones política en estructuras de base

Representantes de los diferentes equipos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el estado Anzoátegui, llevaron a cabo una reunión ampliada este lunes 27 de julio en Barcelona, municipio Simón Bolívar, para evaluar las actividades que han hecho y las que tienen previsto realizar en los próximos días.

Mediante una publicación en la cuenta de la tolda en la red social Instagram, se conoció que el encuentro estuvo liderado por el enlace nacional y gobernador de la entidad, Luis Marcano, quien junto a los presentes, hizo un balance de las asambleas realizadas en los 21 municipios, como parte de una agenda de contacto directo.

De igual manera, Marcano orientó una nueva etapa de formación política, dirigida a las estructuras de base del partido.

“Del resultado de este despliegue, debemos priorizar la formación y la estrategia comunicacional, por eso iniciaremos una nueva jornada formativa", expresó Marcano.

Semana

Se espera que esta semana, los diferentes equipos de la tolda roja en la entidad, conmemoren el cumpleaños número 72 del fallecido presidente Hugo Chávez, cuyo día oficial es este 28 de julio.

Por ejemplo, para hoy tienen previsto realizar una actividad, a las 4:00 pm, en la plaza Libertadores del Casco Histórico de Barcelona.

Así como también, en esta semana recordarán "la victoria" de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024.

Barcelona / Elisa Gómez