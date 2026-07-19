Rector de la UPT Paria oficializó inicio de la licenciatura en Distribución y Logística

El rector de la Universidad Politécnica Territorial de Paria (UPTP), en el municipio Bermúdez del estado Sucre, Néstor Malavé, anunció que la casa de estudios abrirá, a partir del próximo período regular de actividades en octubre, la Licenciatura en Distribución y Logística, un Programa Nacional de Formación (PNF) del área de Mercadeo.

La nueva carrera brindará la oportunidad de continuar estudios a los técnicos superiores universitarios en Publicidad, Mercadeo y Comercio Exterior que se forman en la institución. Según explicó Malavé, el programa iniciará con estudiantes de prosecución y de los cortes intermedios, tanto de Técnico Superior Universitario (TSU) como de licenciatura.

El anuncio fue realizado durante la Feria de Oportunidades de Estudios 2026, celebrada en el liceo Pedro José Salazar de Carúpano. El rector destacó que la actividad forma parte de una estrategia para fortalecer la educación en el estado Sucre, mediante el trabajo conjunto entre el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE), las universidades y otros organismos del sector.

"Hemos venido trabajando articuladamente en función de esta actividad, que compete al sector docente, al sector estudiantil, la Federación de Estudiantes Universitarios y la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, para el fortalecimiento de la calidad académica y de la educación en el estado Sucre", expresó Malavé.

Sucre / Yumelys Díaz