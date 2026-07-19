España recibió la Copa Mundial 2026 de manos de Trump e Infantino

La selección de España levantó la Copa Mundial 2026 en Nueva York este domingo. El presidente estadounidense, Donald Trump, y el de la FIFA, Gianni Infantino, fueron los encargados de hacer entrega del trofeo.

Los de Luis de la Fuente levantaron el ansiado cetro en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey frente a unos 80.000 espectadores, con la presencia de múltiples personalidades y figuras emblemáticas como los Reyes de España y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El capitán del equipo, Rodri Hernández, recibió el trofeo de manos de Trump e Infantino. El mandatario americano saludó a los jugadores y permaneció en el encuadre mientras los españoles levantaron la Copa.

Los triunfadores celebraron y bailaron en el escenario del estadio, junto al rey Felipe VI, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El mayor espectáculo deportivo del mundo y el más largo de la historia cerró 45 días y 104 partidos disputados entre 48 naciones.

Un gol de Ferran Torres al comienzo de la segunda parte de la prórroga sentenció a una Argentina que jugó con 10 desde el minuto 93. La jornada cerró con una tangana final y un feo agarrón del argentino Paredes al mediocampista español Gavi.

Trump e Infantino ingresaron al estadio acompañados de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Aunque era difícil dilucidar el objeto de los abucheos, el estadio protestó durante la entrada de Trump e Infantino al césped y cuando ambos premiaron al equipo arbitral, que anuló dos goles a España en este encuentro.

Sergio Ramos, campeón del mundo en 2010, fue el encargado de llevar el trofeo al escenario entre los guiños de complicidad con "la Roja".

Pau Cubarsí, defensa central español, ganó el mejor jugador joven del torneo, mientras que Unai Simón se alzó con el guante de oro de manos de Mark Carney.

El jugador del torneo fue Rodri, quien recibió el galardón de manos de Sheinbaum ante Lionel Messi, que no pudo retirarse con otro Mundial ganado y tampoco consiguió superar como goleador del torneo al francés Kylian Mbappé.

New York / New Jersey / EFE