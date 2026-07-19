Ferran Torres hace campeona del mundo a España en el minuto 106

Un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia frente a Argentina (1-0), en inferioridad numérica todo el tiempo extra por la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández.

El equipo de Luis de la Fuente dominó de principio a fin el encuentro, pero sin tino sobre la portería contraria hasta el gol del triunfo, rematado por Ferran Torres tras un toque de cabeza atrás de Nico Williams después de un centro de Pedro Porro.

Ferran Torres, con su gol en el minuto 106 de la final ante Argentina, emuló a Andrés Iniesta en el 116 de Sudáfrica 2010 para guiar a España a su segunda estrella de campeona del mundo en un partido en el que los de Luis de la Fuente dominaron e impusieron la fortaleza defensiva a la que acostumbraron durante el torneo.

Despedida de Messi

El partido representó la despedida de Lionel Messi, capitán de Argentina, de los Mundiales donde no pudo consagrarse por segunda contienda consecutiva tras hacerlo en Catar 2022. Fue su sexta participación en la cita planetaria.

Por España, el portero Unai Simón Unai Simón mantuvo la tónica del torneo. Sin encajar gol. Solo Charles De Ketelaere en cuartos de final pudo marcarle en los ocho torneos del Mundial. Arriesgó con el balón en los pies y demostró una de las virtudes que hacen que Luis de la Fuente apueste por él ciegamente: rápido a la hora de leer los balones largos del rival. Messi lo sufrió.

Baena logró una hazaña

El español Álex Baena escribió este domingo una página inédita en la historia del fútbol, al convertirse en el primer futbolista que conquista de forma consecutiva la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y el Mundial, después de la victoria de España en la final de Nueva Jersey ante Argentina.

El centrocampista del Atlético de Madrid completa así una secuencia perfecta iniciada en el verano de 2024, cuando formó parte de la selección dirigida por Luis de la Fuente que conquistó la Eurocopa de Alemania tras derrotar a Inglaterra en la final de Berlín.

Apenas unas semanas después volvió a celebrar otro gran título internacional. Ya con la selección olímpica que dirigía Santi Denia, España se proclamó campeona de los Juegos Olímpicos de París al imponerse a Francia en la final y lograr la segunda medalla de oro de la historia del fútbol español.

Dos años más tarde, Baena volvió a formar parte del grupo de Luis de la Fuente que levantó la segunda Copa del Mundo para España, completando una trilogía inédita de títulos con la selección.

A sus 25 años, el almeriense suma ya los tres grandes campeonatos del fútbol internacional con España y se convierte en el primer internacional que enlaza de manera consecutiva la conquista de una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos y un Mundial.

Un logro que, aunque no de forma consecutiva, solo habían completado hasta ahora dos futbolistas, precisamente argentinos: Lionel Messi y Ángel Di María. Ambos conquistaron el oro olímpico en Pekín 2008, la Copa América en 2021 y 2024 y el Mundial de Catar 2022.

Nueva York / Nueva Jersey / EFE