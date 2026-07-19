Saime alerta uso de cuentas falsas de correos electrónicos a nombre del organismo para estafar

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) advirtió que hay quienes están usando cuentas falsas de correos electrónicos a nombre del organismo para estafar a los usuarios.

A través de sus redes sociales, el Saime mencionó directamente el correo direcció[email protected] y aclaró que "es falso y no está autorizado por la institución".

Asimismo, recordó que "el Saime no utiliza correos electrónicos con dominios públicos", tales como gmail.com, outlook.com o yahoo.com, para gestionar trámites, solicitar datos personales o recibir pagos.

Agregó que ningún funcionario del Saime pedirá al usuario sus contraseñas o pagos a través de correos personales. Ante ello, señaló que "todos sus trámites se realizan exclusivamente a través de los canales oficiales".

Reinicio de actividades tras sismos

El Saime retomó sus actividades el 13 de julio, por lo que algunas de sus oficinas en el territorio nacional abren desde las 8:00 am hasta las 4:30 pm. En este sentido, los usuarios podrán retomar los trámites y servicios que quedaron pendientes con las citas programadas.

Caracas / El Pitazo