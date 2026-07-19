Saime alerta uso de cuentas falsas de correos electrónicos a nombre del organismo para estafar

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) advirtió que hay quienes están usando cuentas falsas de correos electrónicos a nombre del organismo para estafar a los usuarios.
A través de sus redes sociales, el Saime mencionó directamente el correo direcció[email protected] y aclaró que "es falso y no está autorizado por la institución".
Asimismo, recordó que "el Saime no utiliza correos electrónicos con dominios públicos", tales como gmail.com, outlook.com o yahoo.com, para gestionar trámites, solicitar datos personales o recibir pagos.
Agregó que ningún funcionario del Saime pedirá al usuario sus contraseñas o pagos a través de correos personales. Ante ello, señaló que "todos sus trámites se realizan exclusivamente a través de los canales oficiales".
El Saime retomó sus actividades el 13 de julio, por lo que algunas de sus oficinas en el territorio nacional abren desde las 8:00 am hasta las 4:30 pm. En este sentido, los usuarios podrán retomar los trámites y servicios que quedaron pendientes con las citas programadas.
Caracas / El Pitazo