Sube a 5.208 cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela

La cifra de fallecidos a causa de los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela subió a 5.208, según el último reporte oficial.

La actualización difundida por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, precisa que se contabilizan 16.780 heridos y 6.462 rescatados.

En cuanto a las familias atendidas, se reportan 128.324 y, respecto a los campamentos transitorios, se cuentan 107, con 23.820 personas en total.

Al referirse a la cantidad de réplicas del evento telúrico, el informe precisa que van 1.388 hasta la fecha.

Caracas / Redacción web