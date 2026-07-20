Rector de la UPT Paria oficializó inició de actividades de la licenciatura en Distribución y Logística

El rector de la Universidad Politécnica Territorial de Paria (UPTP), en el municipio Bermúdez del estado Sucre, Luis Mariano Rivera, Néstor Malavé, anunció que la casa de estudios abrirá, a partir próximo periodo regular de actividades, en el mes de octubre, la licenciatura Distribución y Logística, un Programa Nacional de Formación (PNF) del área de Mercadeo, que dará oportunidad de proseguir estudios a los técnicos superiores universitario en Publicidad, Mercadeo y Comercio Exterior, que se forman en esa institución.

Malavé ofreció la información durante la Feria de Oportunidades de Estudios 2026, que se realizó en el liceo Pedro José Salazar de Carúpano, sobre la cual señaló que se trata de una tarea de fortalecimiento de la educación, con la integración del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE), universidades y otros entes del área.

“Hemos venido trabajando articuladamente en función de esta actividad que compete al sector docente, al sector estudiantil, la federación de estudiantes universitarios y la federación de trabajadores universitarios de Venezuela, para el fortalecimiento de la calidad académica y de la educación en el estado Sucre”.

Sobre la nueva licenciatura, dijo que va a arrancar con los estudiantes de prosecución y de los cortes intermedios, técnico superior universitario y licenciatura.

Sucre / Yumelys Díaz