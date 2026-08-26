Casa parroquial en El Tigre sufre pérdida parcial del techo por fuerte aguacero

El paso de la Onda Tropical número 41, este martes 25 de agosto, no solo azotó espacios públicos y áreas residenciales de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, pues también provocó la pérdida parcial del techo de la casa parroquial, en la iglesia San Francisco de Asís.

El padre Geomar Gómez, administrador parroquial del templo, explicó que a eso de las 3:00 pm los vientos huracanados levantaron todas las láminas de acerolit y el cielo raso que cubrían el salón parroquial, situado en la segunda planta, además de una terraza contigua.

Para la mañana de este miércoles, varias partes del techo ya se habían recuperado gracias a la colaboración de vecinos y del consejo económico de la iglesia; sin embargo, en el área externa no fue posible hacer la reposición.

"Rescataron las láminas y las pudieron colocar de nuevo, pero todavía están en mal estado porque se doblaron y es un techo viejo", comentó el sacerdote.

Servicios limitados

A pesar de que la comunidad parroquial se puso al frente para responder por los daños en el lugar adjunto a la iglesia, todavía se requieren trabajos de pintura y detalles estructurales en el salón.

El padre mencionó que estas condiciones podrían limitar los servicios que se desarrollan en el área, como encuentros de catequesis, así como reuniones pastorales y comunitarias.

El Tigre / Damary Díaz