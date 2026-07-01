Reanudan operaciones comerciales en el aeropuerto de Barcelona

Luego de varios días paralizadas a raíz de los terremotos que se registraron en el país el pasado 24 de junio, se reanudaron las operaciones comerciales en el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui de Barcelona.

Según algunos trabajadores de ese terminal aéreo, para la tarde de este martes 30 de junio estaba pautada una salida con destino a Panamá, con la aerolínea Copa Airlines. Sin embargo, no figuraban en agenda vuelos dentro del territorio nacional.

Según empleados de Avior Airlines, se tiene previsto que a partir del próximo viernes 3 de julio tengan salidas desde la capital anzoatiguense hacia otras ciudades del país, en este caso Barquisimeto y Maracaibo. La información fue ratificada posteriormente a través de las cuentas de la empresa en las redes sociales, donde además detallaron horarios.

Cabe recordar que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal de Venezuela y ubicado en La Guaira, presentó daños de infraestructura luego de los temblores y se encuentra inhabilitado para vuelos comerciales hasta nuevo aviso.

Otras empresas como Laser Airlines, Rutaca Airlines o Conviasa también indicaron en sus plataformas digitales que próximamente estarán dando detalles de planes alternativos que ofrecerán mientras no puedan volar hacia la Gran Caracas.

Barcelona / Javier A. Guaipo