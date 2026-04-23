Realizaron mejoras en la plazoleta de los Bomberos de Puerto La Cruz

Luego de que vecinos de los sectores El Frío y Sierra Maestra denunciaran las malas condiciones del icónico lugar hace un mes, la alcaldía del municipio Sotillo realizó algunas mejoras en la plazoleta de Los Bomberos de Puerto La Cruz.

Tras visitar el sitio se pudo observar que fueron recogidas las ramas secas que estaban en el piso y en los bordes de los cuatro puntos destinados para áreas verdes fueron sembradas unas plantas.

Además, la cuadrilla habilitada por el ayuntamiento porteño pintó de nuevo la estatua del bombero.

"El lunes (20 de abril) comenzaron a rehabilitar eso, pintaron el bombero y sembraron unas matas. Desde ese día, todas las mañanas pasa un camión regando las matas. Esperemos que vengan siempre y mantengan esas áreas verdes para que el lugar se vea bonito", comentó el señor Ramón Morales, habitante de El Frío que frecuenta el lugar.

No obstante, se constató que el piso sigue sucio y en algunas partes había heces de perros.

Ante esta situación, la comerciante informal Elena Mata, quien labora cerca de la plazoleta, recomendó a las autoridades locales que habiliten una persona que vigile y resguarde el espacio de quienes no lo cuidan.

"La idea es que siempre esté limpio y se puedan mantener las matas", acotó.

La fuente que está frente a los bomberos fue reactivada / Foto: Arturo Ramírez Alcaldía también rehabilitó la alcantarilla de la calle Monte / Foto: Arturo Ramírez En las áreas verdes sembraron nuevas plantas / Foto: Arturo Ramírez

Trabajos

Cabe mencionar que en los últimos días, la alcaldía de Puerto La Cruz ha estado rehabilitando otros puntos cercanos a la plazoleta, entre esos, la alcantarilla de la calle Montes, la cual en febrero fue objeto de numerosas denuncias por parte de conductores a principios de año.

La estructura, que estaba visiblemente desgastada, fue restaurada y reforzada con unas piezas para que pueda soportar el peso de la cantidad de vehículos que transitan por el lugar.

Aunado a eso, el ayuntamiento reactivó la fuente que está frente a la sede del cuerpo bomberil y realizó trabajos de embellecimiento del espacio.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez