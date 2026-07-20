Realizaron mantenimiento a la red de cloacas en tres sectores de Santa Ana (+Fotos)

Luego de que en reiteradas oportunidades los vecinos de Santa Ana reportaron el colapso de la red de aguas servidas en diferentes puntos de la población, el gobierno local realizó labores de mantenimiento de las cloacas para eliminar las obstrucciones y sanear las áreas afectadas.

Para dar respuesta a la comunidad, la alcaldía movilizó a una cuadrilla y con la asistencia de un camión equipado con un vacum realizaron labores de succión y presión culminando con la limpieza de lodo y sedimentos acumulados en las cloacas colapsadas en los sectores Cemovisuc y Francisco de Miranda, y también en la calle El Cementerio.

En el caso del sector Cemovisuc, específicamente en la calle Monagas, los residentes habían insistido en la necesidad de atender el desbordamiento de una cloaca que, según los vecinos, tenía al menos tres años obstruida enfatizando que el problema se inició hace al menos 12 años.

Los vecinos habían hecho recientemente una jornada de limpieza para desmalezar el área afectada y solicitaron nuevamente el apoyo de las autoridades municipales.

Otras zonas

En el sector Francisco de Miranda, los habitantes habían expresado su preocupación por el colapso de las aguas negras y, según sus testimonios, esa situación comenzó hace aproximadamente una década.

Mientras, en la calle El Cementerio, los olores fétidos fueron motivo de preocupación para quienes viven en el área cercana a una cloaca que en varias ocasiones se desbordó y, en las últimas semanas el problema se había agudizado con la llegada de las lluvias.

Cabe destacar que los vecinos de los tres sectores habían dado a conocer la situación a través de denuncias publicadas en El Tiempo: Las familias de Cemovisuc reportaron su caso el 05 de junio, mientras que en la calle El Cementerio los residentes expresaron su preocupación el 28 de mayo y el 9 de junio. El problema del sector Francisco de Miranda se difundió el 18 de marzo.

Exhortación

La comunidad de Santa Ana exhortó al alcalde Freddy Fernández a darle continuidad a los operativos de mantenimiento de la red de aguas servidas en el municipio, a fin de evitar la acumulación de sedimentos y lodo que causan las obstruciones causando el desbordamiento y la proliferación de olores desagradables y enfermedades en la población.

Santa Ana / Danela Luces