Realizaron jornada especial de saneamiento en playa Guayacán de Pescado, en Carúpano

Equipos de la División de Plazas, Parques, Playas y Jardines, adscrita al Instituto Municipal de Servicios Públicos (Iamserp), llevaron a cabo este viernes 17 de abril un despliegue especial de limpieza en Playa Guayacán de Pescado, en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

Marvin Rivera, jefe de la dependencia, informó que se dio respuesta a las peticiones de la comunidad circundante ante la acumulación de desechos sólidos y vegetales, producto de las recientes lluvias y la crecida del río Rivilla.

El operativo recibió el apoyo del Departamento de Recolección del Iamserp y del Consejo de Pescadores (Conppa) Fortaleza Muelle de Carúpano.

Rivera destacó el trabajo en equipo y la sostenibilidad, que contó además con la acción de las brigadas municipales y la comunidad pesquera, quienes unieron esfuerzos para despejar el litoral de los desechos arrastrados por la corriente.

Apoyo

Durante el saneamiento se realizó una clasificación selectiva de los residuos sólidos: los envases plásticos fueron recuperados para su reutilización en el vivero municipal, para apoyar la producción de plántulas, mientras que el resto de los desechos fueron retirados por los camiones recolectores hacia el vertedero.

Destacó el jefe de Parques y Jardines, que el esfuerzo conjunto con los Conppa es clave para mantener la operatividad y salubridad de las costas. “Esto demuestra que la colaboración entre las instituciones y el poder popular es el camino para un municipio más limpio y productivo”.

Dijo que desde la dependencia hay un compromiso para proteger el medio ambiente y brindar espacios dignos para el desarrollo de la actividad pesquera y el disfrute de todos los carupaneros.

Sucre / Corresponsalía