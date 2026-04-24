Realizaron jornada de reforestación en la cuenca baja del río Chuare en el municipio Bermúdez

El Día Mundial de la Tierra movió a todas las instituciones que conforman el Gabinete de Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, para una jornada de reforestación en la cuenca baja del río Chuare en la parroquia Macarapana.

Robert Echezuría, responsable del área, dijo que la jornada congregó a los entes que conforman el gabinete, entre ellos el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, con el fin de beneficiar a la población. “Por supuesto que eso genera vida para toda nuestra gente”.

Destacó que el equipo viene trabajando para formar a niños y niñas para el cuidado del entorno y la conciencia ecológica.

La brigada, conformada por unos 110 niños, se dedicó a la siembra de unos 300 árboles, entre ellos apamates, caobas, entre otras variedades, con el fin de potenciar la producción de agua en La Cerbatana.

Sucre / Yumelys Díaz