Realizaron jornada de recolección de semillas en la cuenca media de La Cerbatana en Bermúdez

Equipos de varias instituciones se desplegaron en la cuenca media de La Cerbatana, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, como parte de un plan para la protección de la biodiversidad en la zona.

Durante la jornada se recolectaron unas 8.000 semillas de especies autóctonas, que se usarán para la recuperación de material genético y reforestación en nacientes y ríos.

Entes participantes

La acción contó con la participación de personal de Petróleos de Venezuela, Ministerio de Ecosocialismo, Instituto Nacional de Parques Sucre, Guardaparques del Parque Nacional Turuépano, la gobernación, alcaldía, Instituto de Turismo, Comuna Valle de Macarapana y la Brigada Ambiental Brisas de El Chuare.

La intención, señalaron los participantes, es avanzar en la preservación de la importante fuente hídrica, que provee de líquido a los municipios Bermúdez, Arismendi, Benítez y Libertador.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano