jueves
, 16 de abril de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Realizaron jornada de alumbrado público en sector El Vallito de Aragua

abril 16, 2026
La jornada se realizó en todo el sector El Vallito / Foto: Cortesía

La cuadrilla de servicios públicos de la alcaldía del municipio Aragua, en la zona centro del estado Anzoátegui, realizó una jornada de sustitución de lámparas de alumbrado público en el sector El Vallito de Aragua de Barcelona.

Así lo reportaron residentes de este sector ubicado en la parte este de la localidad, quienes agregaron que la jornada se realizó durante el racionamiento eléctrico del 12 de abril.

"El personal aprovechó el corte de luz para cambiar las lámparas que se habían quemado y colocar unas nuevas. Ese operativo era necesario porque el sector estaba a oscuras", dijo un vecino, quien se identificó como Carlos Martínez.

La comunidad espera que en otras zonas de la población también se ejecuten planes similares para contar con iluminación; además exhorta al equipo de servicios públicos a dar respuesta a las peticiones hechas para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.

Aragua de Barcelona / Danela Luces

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