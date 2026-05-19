Realizaron II edición del encuentro musical "Experimento" en Cantaura

El teatro Alfredo Sadel de Cantaura fue el escenario del II encuentro musical denominado "Experimento", del cual forman parte el Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de esa localidad y la Casa de la Cultura Mercedes de Pérez Freites, a través de la agrupación musical Ensamble Murebe.

La presentación en las instalaciones ubicadas en la capital del municipio Freites del estado Anzoátegui atrajo al público que disfrutó y brindó su apoyo al talento de niños y jóvenes chamariaperos.

Yorman Bolívar, director de Ensamble Murebe, explicó que "Experimento" surgió como una idea para homenajear la música tradicional venezolana, latinoamericana y universal.

El público brindó su apoyo a esta iniciativa que une a varias instituciones

"Ha sido un proyecto muy bonito y su nombre viene dado por la decisión de interactuar con una cantidad de obras sin la rigidez que tiene la musicalidad en sí. De esta manera el espectáculo no sigue una secuencia real sino que va surgiendo de acuerdo a lo que van sintiendo los músicos en escena", explicó.

Bolívar destacó que esta segunda edición contempló una diversidad de obras y temas para compartir con el público, adaptados por él y con arreglos del maestro Manuel Pinto.

Cantaura / Danela Luces