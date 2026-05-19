VV en Anaco realiza asambleas y encuentros políticos por su 14 aniversario

La dirección ejecutiva de Vente Venezuela (VV) en el municipio Anaco del estado Anzoátegui dio a conocer las actividades de la semana con motivo del 14 aniversario del partido liderado por María Corina Machado.

La agenda, que incluye asambleas ciudadanas, actividades sociales y encuentros políticos en diversos sectores del municipio gasífero, se estará desarrollando durante toda la semana y finalizará el domingo 24 de mayo.

Julio Itriago, coordinador del partido azul en esa localidad, informó que hoy, a las 4:00 de la tarde, se realizará el conversatorio "Filosofía e historia del partido Vente Venezuela", a cargo de Freddy Díaz, José Arcia y Eleuterio Sepúlveda.

"Para mañana, a esa misma hora, tendremos el conversatorio de valores y derechos humanos que será encabezado por

Berta Yance, Neismith Manzano, Adriana Manzano y Luisa Yánez", agregó.

El dirigente indicó que el jueves 21, a las 10:00 de la mañana, habrá una reunión virtual de la dirección regional en la sede sede de la organización política en Anaco y en horas de la tarde se efectuará un conversatorio sobre salud pública, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares; además abordarán el tema de aguas blancas y aguas negras (acueductos).

"Al frente de esa actividad estarán el médico Néstor Ramírez y el ingeniero Freddy Acosta", acotó.

Indicó que la agenda continuará el viernes 22 con la proyección de una película a las 3:00 de la tarde, la cual será asumida por el grupo juvenil de VV, mientras que el sábado 23 habrá una jornada de afiliación en la sede del partido.

"El domingo 24, a las 8:00 de la mañana, se oficiará una misa en la iglesia San Pedro y San Pablo y cerraremos con una actividad social para compartir con la estructura de nuestra organización y la militancia en nuestra sede anaquense", expresó.

Itriago destacó el compromiso de la militancia con la libertad del país y la solidez de la estructura local e invitó a toda la ciudadanía a sumarse activamente a las jornadas por el 14 aniversario de VV.

Anaco / Danela Luces