Realizaron Gran Torneo Oriental de Dominó en Carúpano

Con éxito se realizó este fin de semana el Gran Torneo Oriental de Dominó, en homenaje a Efraín Velásquez, presidente de la Federación Venezolana de este deporte, quien además asistió a la competencia que se realizó en las instalaciones del hotel Eurocaribe en Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, para avalar la competencia, que busca el regreso de la entidad al circuito nacional.

Velásquez señaló que el evento constituye el “renacer del dominó sucrense”, luego de que la entidad estuvo fuera de los eventos del dominó nacional.

Unos 80 jugadores, de seis entidades orientales del país se sumaron a la justa, que contó además con el aval y la presencia de la comisión técnica y del director de Deportes de Sucre, como evidencia de que se va por buen camino para constituir una asociación estatal.

Acción

Anunció que se nombrará una autoridad provisional que se encargará de organizar la asociación estadal, con sus clubes, a fin de que Sucre vuelva a ser el semillero de las selecciones nacionales, que representa al país en eventos internacionales.

Señaló que una vez legalizada la asociación en 2027, esperan incorporar la entidad en el circuito de eventos de dominó.

Amplia programación

Adelantó que el juego cuenta con una amplia programación en lo que resta de año, tal es el caso del Torneo Individual que se realizará el 30 de mayo en el Círculo Militar de Caracas y que servirá de clasificatorio para escoger a su vez a quienes representarán a Venezuela en el Mundial 2027.

En junio, se celebrará el Torneo Intercontinental de Maracaibo, con convocatoria a todos los que quieran participar y con una bolsa de premios, que incluye uno de 20 mil dólares.

En mayo, en Orlando, Estados Unidos, se celebrará el aniversario de la Federación de Estados Unidos, evento al cual se invitó a la asociación nacional. En junio en México será el Opening de las Américas.

Éxito

Por su parte, Freddy Mata, organizador del evento, explicó que el mismo se trató de un encuentro deportivo y familiar de dominó, que congregó a talentos locales, regionales y nacionales.

“Carúpano está listo para albergar eventos de talla pequeña, pero también grandes, nacionales e internacionales”, indicó.

Agregó que se toman en serio la tarea de legalizar la asociación de dominó en el estado Sucre, para lo cual cree que la movilización hacia Carúpano, es una muestra del interés bastante grande que hay por esta actividad.

Sucre / Yumelys Díaz