Exlegislador Miguel Vásquez anuncia su separación del partido Soluciones para Venezuela

A través de un comunicado en sus redes sociales, el ex legislador del estado Sucre y dirigente político, Miguel Vásquez, anunció este lunes que ya no forma parte de las filas del partido Soluciones para Venezuela (SpV), en las cuales ejercía como secretario general.

Vásquez argumentó en su comunicación que la decisión, que tomó el pasado 30 de abril, obedece a razones de índole política y personal, “lo cual para nada invalida mi condición de venezolano activo, demócrata centrado, apegado al acompañamiento de las nobles causas sociales de los trabajadores y demás sectores populares”.

Agregó que seguirá defendiendo los preceptos establecidos en la Constitución Bolivariana, que considera la guía de su accionar ciudadano, “cualquiera que sea el rol que en lo adelante me toque ocupar en la sociedad”.

Defensa

Dijo que promoverá siempre los artículos relacionados con inclusión y la justicia social, el estado de derecho, el reconocimiento a las instituciones y a su imparcialidad, así como la soberanía nacional, el venezolanismo y el anti imperialismo. “Serán también máximas por las cuales seguiré conduciendo”.

En semanas pasadas, el dirigente sufrió un grave problema de salud que lo mantuvo alejado de la escena política, donde siempre ha sido muy activo.

Sucre / Yumelys Díaz