Realizaron Feria de Oportunidades para próximos bachilleres

El auditorio de la Universidad Nacional del Turismo, ubicada en Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, sirvió de espacio este jueves 16 y viernes 17 de julio para llevar a cabo la Feria de Oportunidades de Estudios, una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el Gobierno estadal.

Se conoció que desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm, recibieron a estudiantes de quinto y sexto año de educación media, con la finalidad de ser orientados de manera oportuna en la elección de las diversas opciones académicas que brindan distintas universidades e institutos que hacen vida en la entidad.

Y es que la feria contó con la participación de 19 instituciones públicas y nueve privadas estadales y nacionales, que ofrecieron información detallada sobre las carreras que integran su oferta académica.

Según una publicación en las redes sociales de la gobernación, el presidente del Gabinete de Innovación, Power Daniel Cano; el jefe del Gabinete Social, Daniel Atay; y la Autoridad Única de Educación en la entidad, Adriana Sandonato, visitaron las instalaciones el primer día, en representación del gobernador Luis Marcano.

Barcelona / Elisa Gómez