Secretaría de Marina cancela alerta de tsunami en el Pacífico mexicano tras sismo

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina canceló la alerta en el litoral del Pacífico de México, la cual se había emitido por el sismo de magnitud 7,4 en las costas de Chiapas. De acuerdo con la dependencia, la decisión se fundamentó en el análisis del nivel del mar en las zonas costeras, concluyendo que no se esperan variaciones en el oleaje.

A pesar de la cancelación, la Marina recomendó a los ciudadanos y autoridades mantener precauciones en las entradas de los puertos. La entidad señaló que continúan las corrientes marinas, las cuales pueden tener incidencia en las actividades turísticas, pesqueras y portuarias.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detalló que el evento se registró a las 08:48 hora local. El reporte del organismo ubicó el epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, a una profundidad de 10 kilómetros.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en sus redes sociales que no se registran daños materiales ni víctimas mortales, tras establecer comunicación con los gobernadores de Chiapas y Tabasco. La titular del Ejecutivo añadió que se mantienen los recorridos de evaluación estructural en las viviendas de las zonas impactadas.

Según informes de EFE, las autoridades estatales de Protección Civil reportaron el caso de una mujer que resultó lesionada tras arrojarse desde el segundo piso de una edificación durante el sismo. La ciudadana fue trasladada al Hospital General de Tapachula para recibir atención médica.

El sismo ocasionó el desalojo de oficinas, comercios y residencias en municipios de Chiapas, como San Cristóbal de Las Casas. Ante el evento, el gobernador Eduardo Ramírez instruyó la suspensión de las actividades administrativas. En el estado de Oaxaca, el gobernador Salomón Jara comunicó un saldo sin afectaciones tras aplicar los protocolos de revisión en la infraestructura local.

Ciudad de México / Redacción web