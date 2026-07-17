Alcaldía de Cumaná incorpora una séptima compactadora para reforzar la recolección de basura

Con el propósito de fortalecer el servicio de recolección de desechos sólidos en la ciudad, la Alcaldía del municipio Sucre entregó una nueva unidad compactadora al Servicio Autónomo Municipal de Saneamiento Ambiental (Serviamsa).

La entrega fue encabezada por el alcalde Pedro Figueroa, quien informó que esta corresponde a la séptima compactadora incorporada a la flota de la institución y anunció que la meta es alcanzar un total de 18 unidades operativas antes de culminar el año.

«Esto crea las condiciones para que podamos, de manera efectiva, limpiar nuestra ciudad», expresó el mandatario local.

Buscan fortalecer el sistema de aseo urbano

Figueroa señaló que la ampliación del parque automotor permitirá optimizar las rutas de recolección y mejorar la atención en los distintos sectores de Cumaná, como parte de las acciones para mantener la ciudad en mejores condiciones de limpieza.

El alcalde destacó que la incorporación progresiva de nuevas unidades busca aumentar la capacidad operativa de Serviamsa y ofrecer un servicio más eficiente a la población.

Anuncian sala de monitoreo con cámaras de seguridad

Durante la actividad, el mandatario municipal también informó que próximamente será inaugurada una sala de monitoreo en la sede del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Sucre.

Explicó que el espacio contará con 16 pantallas conectadas al sistema de videovigilancia que actualmente se instala en distintos puntos de la ciudad como parte de una primera etapa del proyecto.

Según indicó, estas cámaras también contribuirán a supervisar los lugares donde algunas personas arrojan desechos sólidos de manera inadecuada.

«Los ciudadanos que insisten en mantener el desorden colocando la basura de manera indiscriminada ya cesen en esos actos; de lo contrario serán multados», advirtió Figueroa.

La Alcaldía aseguró que estas acciones forman parte de las estrategias para fortalecer el saneamiento ambiental y promover una mayor conciencia ciudadana sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos.

Cumaná / Lino Castañeda